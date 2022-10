Straftat in Dormagen : Unbekannter bedroht zwei Jugendliche mit Butterfly-Messer

Dormagen Zwei Jugendliche wurden am Samstag, 22. Oktober, von einer unbekannten Person angesprochen und mit einem Messer bedroht. Was bisher bekannt ist.

Der Vorfall ereignete sich gegen 20.10 Uhr, teilte die Polizei mit. Die Jugendlichen hielten sich in Dormagen an der Straße "Am Stellwerk" in Richtung "Ahornweg" auf, als sie von einem unbekannten Jugendlichen angesprochen wurden.