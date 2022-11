Kriminalität im Kreis Viersen : Einbrecher kommen durch den Garten

In vielen Fällen schlagen Einbrecher eine Scheibe ein oder hebeln ein Fenster oder eine Tür auf, um ins Haus zu gelangen. Deshalb rät die Polizei zu einer guten mechanischen Sicherung von Türen und Fenstern. Foto: dpa-tmn/Philipp von Ditfurth

Kreis Viersen Die Polizei im Kreis Viersen registriert derzeit fast täglich Einbrüche. Meist gelangen die Täter über die Terrasse ans Haus. Was Hausbewohner tun können, um sich vor einem Einbruch zu schützen – und was sie besser lassen sollten.

Mehrere Häuser und Wohnungen im Westkreis sind in den vergangenen Tagen zum Ziel von Einbrechern geworden. In Brüggen verschafften sich unbekannte Täter durch die Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus, stahlen Goldschmuck und Bargeld.. In Viersen-Dülken entwendeten sie Bargeld aus einem Einfamilienhaus. Ins Haus gelangten sie, indem sie die Gartentür gewaltsam öffneten.„Die Einbrüche sind im Kreis Viersen breit verteilt, es gibt keine Konzentration auf eine bestimmte Stadt oder Gemeinde“, sagt Wolfgang Goertz, Sprecher der Kreispolizeibehörde Viersen. So zählte die Polizei in diesem Jahr von Januar bis September 757 versuchte und vollendete Wohnungseinbrüche im Kreis Viersen, die Aufklärungsquote variiert von Monat zu Monat zwischen 8,4 und 32,5 Prozent. Wie sich der aktuelle Winter entwickeln wird, lässt sich nicht vorhersagen, doch der Blick auf die Zahlen des vergangenen Jahres zeigt: „Mit dem Start in die dunkle Jahreszeit gibt es auch mehr Einbrüche“, so Goertz. Woran das liegt? „Es wird früher dunkel“, erklärt Goertz. „Heißt: Am frühen Abend sind viele Menschen noch bei der Arbeit, es ist aber schon dunkel.“ Und mit der Dunkelheit – und der Abwesenheit der Bewohner – kommen die Einbrecher.

Registrierte die Polizei in der Hochzeit der Corona-Pandemie noch einen Rückgang der Einbrüche – viele Einbrecher wurden offenbar abgeschreckt, weil Hausbewohner im Homeoffice waren – hätten sich die Zahlen inzwischen wieder „normalisiert“, so der Polizeisprecher.

Info Gruppenberatung wieder im Dezember Prävention Mit Blick auf die Jahreszeit weist die Polizei im Kreis Viersen auf ihre Präventionsangebote hin. Informationen dazu gibt es im Internet unter https://viersen.polizei.nrw/wohnungseinbruch. Beratung An jedem zweiten Donnerstag im Monat bietet die Polizei eine Gruppenberatung an. Für den 8. Dezember sind noch Plätze frei. Anmeldung bei der Polizei, Telefon 02162 377 3137.

In den meisten Fällen gelangen die Täter durch den Garten zum Haus. Dort sind sie kaum zu sehen: Eine dichte Bepflanzung und Sichtschutzzäune verhindern den freien Blick auf die Terrasse, die Hintertür, die Fenster an der Rückseite des Hauses. „Solche Zäune sollen dem Sichtschutz dienen“, sagt Goertz, „und genau das tun sie auch.“ Allerdings verwehren sie damit im Zweifel auch Nachbarn den Blick aufs Grundstück, die den Einbrecher so gar nicht sehen können.

Damit die Einbrecher gar nicht erst ins Haus kommen, rät die Polizei zu einer möglichst guten mechanischen Sicherung für Türen und Fenster, etwa durch zusätzliche Schlösser und Pilzkopfverriegelungen – nicht nur an der Vorderseite des Hauses übrigens, sondern auch an der Rückseite. Dabei müssen nicht immer neue Türen und Fenster her: Auch schon vorhandene lassen sich mit zertifizierten und als einbruchhemmend geprüften Produkten nachrüsten. Wer eine abschließbare Verriegelung hat, sollte sie nutzen – und den Schlüssel nicht stecken lassen. Abschreckend können auch Bewegungsmelder wirken.

Alles, was Einbrecher Zeit kostet, erhöht ihr Risiko, entdeckt zu werden. Von den 757 Einbrüchen bis September blieben 293 unvollendet. Die Polizei berät, welche Maßnahmen für den Schutz sinnvoll sind.

Gleichzeitig sollten Hausbewohner einige Dinge besser lassen, die Einbrechern die Tat erleichtern. Denn: „Einbrecher nutzen häufig die günstige Gelegenheit“, heißt es von der Kreispolizeibehörde. Vor allem das auf Kipp stehende Fenster oder die nur zugezogene, aber nicht abgeschlossene Haustür werden als Einstiegsmöglichkeit genutzt, ebenso wie die schlecht gesicherten Türen und Fenster zum Garten hin.

Was man auch nicht tun sollte: Werkzeug, das für den Einbruch genutzt werden kann, und Aufstiegshilfen wie Leitern frei zugänglich machen. Goertz warnt: „Wenn man die Leiter an der Hauswand stehen lässt oder das Werkzeug im offenen Gartenhaus oder Schuppen hat, macht man es den Tätern leicht.“