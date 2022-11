Großveranstaltung in Viersen :  Schöppenmarkt kehrt nach Dülken zurück

Zog in der Vergangenheit bis zu 100.000 Besucher an: der Schöppenmarkt in Viersen-Dülken. Foto: Knappe, Jörg (jkn)/Knappe, Jörg (knap)

Viersen Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wird der weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Schöppenmarkt am Aschermittwoch 2023 in Viersen-Dülken erstmals wieder stattfinden.

Bis zu seinem Pandemie-bedingten Aussetzen lockte der Schöppenmarkt Jahrfür Jahr mehr als 100.000 Besucher in die Dülkener Innenstadt. Dabei blickt die Veranstaltung auf eine über 170-jährige Tradition zurück: Schon 1847 fand am Aschermittwoch in Dülken ein ganztägiger Krammarkt statt. Für einen Standplatz auf dem Markt am 22. Februar können sich Marktbeschicker ab sofort beim Ordnungsamt der Stadt Viersen bewerben.