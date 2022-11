Vereinsleben in Werrmelskirchen : SSV Dhünn setzt auf „kleine“ Vereinsheim-Variante

Vorstand des SSV Dhünn-Fördervereins (v.l.): Sven Jäger, Christian Döring, Laura Block, Jana Markovic, Dirk Prothmann und Stefan Eckstein. Auf dem Foto fehlt Kevin Rehbold. Foto: Stephan Singer Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Der Umbau des Sportplatzes beim SSV Dhünn war eine Punktlandung, aber Ausbau des Kabinengebäudes zu einem Vereinsheim wird wohl nicht gelingen.

Der Umbau des Sportplatzes von „roter Asche“ zu einem Kunstrasen-Kicker-Grün war eine „finanzielle Punktlandung“. So beschreibt Dirk Prothmann, Vorsitzender des SSV Dhünn-Fördervereins, auf dessen Hauptversammlung, die Sanierung an der Staelsmühle. Aber: Der große SSV-Wunsch nach einem Ausbau des Kabinengebäudes zu einem Vereinsheim scheint ausgeträumt. Für die bisherigen Pläne, wonach eine Etage auf das bestehende Gebäude aufgesetzt wird und so ein Versammlungsraum nebst Terrasse entstehen sollte, hatte der SSV bereits eine Baugenehmigung erwirkt und sich eine Zusage über einen 100.000 Euro-Zuschuss von der Stadt gesichert. „Das muss nun wohl auf Eis gelegt werden“, konstatiert Dirk Prothmann. Der zweite Vorsitzende, Stefan Eckstein, begründet: „Die Preise sind explodiert. Was wir mal mit 250.000 bis 300.000 Euro eingeschätzt haben, wird sich aktuell auf 450.000 Euro summieren.“ Das sei für den SSV nebst Förderverein nicht leistbar und wäre eine nicht verantwortbare Belastung.

Die Flinte ins Korn werfen will der SSV Dhünn dennoch nicht, wie Stefan Eckstein ausblickt: „Möglicherweise können wir eine kleine Variante umsetzen.“ Diese sieht den Umbau und die energetische Sanierung des Kabinengebäudes vor. „Wir würden die Toiletten versetzen und erneuern. Außerdem einen derzeitigen Abstellraum als Versammlungsort nutzbar machen und große Fenster einbauen“, skizziert Stefan Eckstein die Idee: „Wir müssen jedoch mit der Stadt klären, ob wir dafür auch unseren zugesagten Zuschuss bekommen, denn ohne den geht sowieso nichts.“ Eckstein schätzt die Kosten für die „kleine Variante“ auf gut 200.000 Euro.

Fest ins Auge gefasst hat der SSV-Förderverein den Bau eines Kinderspielpatzes auf dem Sportplatz in Dhünn. Der soll sich vornehmlich für junge Kinder eignen, die mit ihren Eltern oder älteren Geschwistern an die Staelsmühle kommen. „Ein Vor-Ort-Termin mit dem Städtischen Betriebshof steht an. Da besprechen wir, welche Vorgaben zu erfüllen sind“, blickt Beisitzer Sven Jäger aus. Über die Frage, welche Spielgeräte angeschafft werden und für welches Alter diese gedacht sind, müsste sich noch Gedanken gemacht werden. „Zusagen von Sponsoren zum Bau des Spielplatzes haben wir, so dass wir das auf jeden Fall umsetzen“, sagt Stefan Eckstein.

Im vergangenen Jahr erzielte der SSV Dhünn-Förderverein Einnahmen von rund 25.000 Euro, denen Ausgaben in Höhe von etwa 17.300 Euro gegenüberstanden. Das berichtet Schriftführer Christian Döring in Vertretung für den verhinderten Schatzmeister Kevin Rehbold. Demnach verfügte der Verein zum Jahresende 2021 über rund 15.400 Euro.

Neben dem Spielplatz sollen weitere Investitionen erfolgen: So wird sich der Förderverein an der Erneuerung und Erhöhung der Ballfangzäune an den SSV-Tennisplätzen beteiligen. Nicht zu vergessen seien die gestiegenen Energiekosten. So rechnet Stefan Eckstein vor: „Die letzte Saison, die wir komplett gespielt haben bevor Corona kam, war 2019. Vergleiche ich die Energiekosten dieser Spielzeit mit den heutigen Preisen, muss der SSV im kommenden Jahr rund 6500 Euro nachzahlen.“ Und die mit der Stadt vereinbarten Zuschüsse legten die Energiepreise von 2018 zugrunde. Derartige Nachzahlungen könne sich der Hauptverein nicht leisten, weshalb der Förderverein unterstützen werde. „Trainer und Spieler sind zum Einsparen von Energie nochmals angehalten“, betont Eckstein.

Die Versammlung entlastet den aus Dirk Prothmann, Stefan Eckstein, Christian Döring, Kevin Rehbold, Sven Jäger sowie den Beisitzerinnen Laura Block und Jana Markovic bestehenden Vorstand einstimmig.