SIeg bei Aufsteiger Hamborn : Nettetal schielt auf die Spitzengruppe der Oberliga

Fußball-Oberliga Gegen Aufsteiger Sportfreunde Hamborn holt Nettetal mit 2:1 den achten Saisonsieg im 16. Spiel. Vor allem die kämpferische Leistung seiner Mannschaft überzeugte Trainer Andreas Schwan.

Die Nettetaler kamen gut in die Partie und gingen folgerichtig auch früh in Führung. Drilon Istrefi bediente nach elf Minuten per Flanke Peer Winkens und dieser traf zum 1:0. In der Folge waren die Nettetaler dem zweiten Treffer nahe, mussten sich zunächst aber geduldig zeigen. Quasi mit dem Pausenpfiff fiel dann in der 44. Minute das 2:0 durch Ahmetilhan Yavuz – Leonard Lekaj steckte den Ball auf Yavuz durch und dieser war zu schnell für die Abwehrspieler der Hamborner. Zuvor streifte ein Schuss von Yavuz bereits das Außennetz (30.).