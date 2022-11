Traditionsturnier für Menschen mit geistiger Behinderung : Hockeyteams spielen um Sieg beim Walter-Mayer-Gedächtnisturnier

Die Ausgabe des Walter-Mayer-Gedächtnisturniers im Vorjahr gewann das Team aus Essen. Foto: Claus Heinze

Hockey Am Samstag findet das 41. Walter-Mayer-Gedächtnisturnier für Menschen mit einer geistigen Behinderung statt. Zwei Gladbacher Teams kämpfen um den Turniersieg.

(RP) Das Walter-Mayer-Gedächtnisturnier hat inzwischen eine lange Tradition in Mönchengladbach: Im Jahr 1981 wurde das Hockey-Turnier für Menschen mit einer geistigen Behinderung das erste Mal in der Vitusstadt ausgetragen, wodurch es das älteste Special-Hockey-Turnierformat in Deutschland ist. Zur diesjährigen 41. Austragung der Veranstaltung an diesem Samstag, 12. November, nehmen wieder diverse Mannschaften aus Vereinen und Einrichtungen der Behindertenhilfe aus ganz Deutschland teil. Erstmals dabei sind die Teams aus Köln und Weinheim, die jedoch außerhalb der Konkurrenz in der Mittagspause eine Partie austragen.

Die weiteren Teams aus Essen, Moers sowie zwei Special-Hockeyteams des Rheydter SV spielen hingegen in der Sporthalle Mülfort um den Turniersieg. Die Mannschaften treten in Hin- und Rückrunde im Modus „Jeder gegen Jeden“ an. Das Turnier wird um 10.45 eröffnet, die Siegerehrung gegen etwa 17 Uhr nimmt die Beigeordnete Christiane Schüßler vor. Im Vorjahr sicherte sich das Team aus Essen in einem umkämpften Finale gegen Mönchengladbach mit dem 2:1-Siegtreffer kurz vor Schluss den Turniererfolg.

„Die Vorfreude ist groß und auch am Turniertag wird mit Ehrgeiz, aber auf freundschaftlicher Basis um den Turniersieg gekämpft“, teil die Stadt mit, deren Fachbereich Schule und Sport zusammen mit dem Rheydter Spielverein das Turnier organisiert. Neu ist in diesem Jahr, dass es in der zweistündigen Mittagspause angeleitete Technikübungen für die teilnehmenden Teams gibt. Diese werden von Trainern des Special-Hockeyteams vom Rheydter SV betreut.

Das traditionsreiche Turnier erinnert an Walter Mayer und seine Frau Ottima: Das mittlerweile verstorbene Ehepaar hatte vor mehr als 40 Jahren begonnen, mit behinderten Kindern Hockey zu spielen. Die vier Söhne des Ehepaares – Richard, Uli, Walter und Wolfgang – besuchen weiterhin jedes Jahr das Turnier und werden lau Stadt auch bei der diesjährigen Austragung vor Ort sein.

(dbr)