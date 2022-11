Arbeiten in Schwalmtal-Waldniel : Weniger Wasser in Waldniel wegen Leitungsarbeiten

Schwalmtal Für Mittwoch, 16. November, ab 20 Uhr ist geplant, die neue Wasserleitung vollständig in Betrieb zu nehmen. Wie die Schwalmtalwerke mitteilen, hat das Folgen für alle Menschen die in Waldniel wohnen:

Vielen Verkehrsteilnehmern wird die Sperrung nach Schwalmtal-Birgen aufgefallen sein. Der Grund dafür waren Arbeiten an der Wasserleitung. Doch diese sind bald beendet – und das hat Folgen für die Wasserversogung in Schwalmtal-Waldniel. Die Schwalmtalwerke haben einen Abschnitt der Leitung vom Wasserwerk Dülken nach Waldniel saniert. Es geht um einen ein Kilometer langen Abschnitt östlich von Birgen, der neu verlegt wurde. Dafür investierten die Schwalmtalwerke rund 1,5 Millionen Euro. Für Mittwoch, 16. November, ab 20 Uhr, ist geplant, die neue Wasserleitung vollständig in Betrieb zu nehmen. Wie die Schwalmtalwerke mitteilen, hat das Folgen für alle Menschen die in Waldniel wohnen: Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Donnerstag, 17. November, 5 Uhr dauern. Einschränkungen in der Wasserversorgung wie Druckschwankungen sind möglich. Deshalb sollten Waldnieler einen kleinen Wasservorrat anlegen. „Die Bürger werden gebeten, in dieser Zeit so wenig wie möglich Wasser aus der Leitung zu entnehmen, um hohe Druckschwankungen zu vermeiden“, teilen die Schwalmtalwerke mit.