Autosuche in Viersen : Rätsel um das Auto voller Müll - die Halter haben sich gemeldet, jetzt ist der Wagen weg

Süchteln Zwei Viersener rätseln, wie ihr Auto in Süchteln landete – und wo es jetzt ist.

Anne Becker und Michael Schraven stehen am Montagnachmittag auf der Schmiedestraße in Süchteln und schauen auf den leeren Parkstreifen. „Das ist echt kurios“, sagt Becker. Irgendwo dort soll noch tags zuvor ein mit Müll bepacktes Auto ohne Kennzeichen abgestellt gewesen sein – ihr Auto, das eigentlich müllfrei in einer Garage in Viersen stehen sollte. Da sind sie sich sicher. Schraven würde jetzt auch gerne die Seriennummer mit der in seinem Fahrzeugbrief abgleichen, aber der Wagen ist spurlos verschwunden.