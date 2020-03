Coronavirus im Kreis Viersen : Kreis erwägt Einrichtung von Diagnose-Zentren

Der Krisenstab in der Rettungsleitstelle in Viersen erwägt die Einrichtung von Diagnosezentren. Foto: Günter Jungmann

Kreis Viersen Der Kreis Viersen erwägt, Zentren zur Corona-Diagnose einzurichten.

Das teilte eine Sprecherin am Montag um 17.30 Uhr mit – nachdem unsere Redaktion diese Frage am Vortag gestellt hatte. „Der Krisenstab erörtert die Option der Einrichtung solcher Zentren“, erklärte die Sprecherin. In der Stadt Düsseldorf, im Kreis Kleve und auch im Kreis Heinsberg sind bereits entsprechende Diagnose-Zentren eingerichtet worden, um Hausärzte und Krankenhäuser zu entlasten.