Illegale Abfallentsorgung in Viersen : Ein ganzes Auto voller Müll in Süchteln

Ein abgemeldeter Peugeot, drinnen jede Menge Sperrmüll. Foto: Prost. Foto: Harald Prost

Süchteln Unbekannte Täter haben am Wochenende in Süchteln an der Schmiedestraße auf eine besonders dreiste Art illegal Müll abgeladen: An der Feldstraße steht ein abgemeldetes Auto, gefüllt mit Müll. Anwohner Heinz Prost berichtet: „Jedes Jahr werden im Fritzbruch in Süchteln-Vorst Autoreifen und Müll abgelegt.“ Das findet er sehr bedauerlich, da der Niersverband zurzeit die Renaturierung des Fritzbruchs für 7,5 Millionen Euro zu einem attraktiven Erholungsgebiet umgestaltet.

