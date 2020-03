Neubaugebiet Landwehrstraße Süd : Künftige Nachbarn lernen sich kennen

Eine Panne hat das Leben von Irina und David Adelmann positiv beeinflusst. Als der Bus bei einer Besichtigungstour ins künftige Viersener Neubaugebiet „Landwehrstraße Süd“ in ein Loch fährt, ist Hängen im Schacht.

Das war im Sommer 2018. Heute sitzen Irina und David Adelmann auf Einladung der Grundstücks-Marketing-Gesellschaft der Stadt Viersen (GMG) bei Kaffee und Kuchen im Restaurant „Zur Eisernen Hand“ und tauschen sich mit künftigen Nachbarn aus. Das Paar aus Mönchengladbach wird in zirka einem Jahr mit seinen dreijährigen Zwillingen Levi und Felix in das Neubaugebiet im Viersener Westen ziehen.

zu der sich rund 80 Personen eingefunden haben, darunter viele Kinder. Irina und David Adelmann haben intensiv gesucht, bevor sie in Viersen fündig geworden sind. Dass die vierköpfige Familie aus ihrem derzeitigen Domizil in Mönchengladbacher-Eicken raus will, steht bereits länger fest. Ihr Wunsch war stets, in eine ruhigere Gegend mit breiter Infrastruktur, guten Schulen, viel Natur und attraktiven sonstigen Angeboten zu ziehen. In Viersen können sie diesen Traum verwirklichen. „Ja, wir freuen uns. Und finden gut, dass wir auch bei der Gestaltung des Hauses mitreden können“, sagt David Adelmann.