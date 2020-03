25 Jahre Koronarsport : Herzsportler feiern Jubiläum

Die Herzsportgruppe der Sportgemeinschaft (SG) Dülken feiert das 25-jährige Bestehen. Unter der sportlichen Leitung von Brigitte Domröse und der Aufsicht von Medizinern des Allgemeinen Krankenhauses (AKH) Viersen wird ein Aufbautraining angeboten, das die allgemeine Leistungsfähigkeit verbessert und das Wohlbefinden steigert.

Zum Training gehören Gymnastik, Ausdauerübungen und Koordinationsspiele. Ärzte, Kreissportbund und SG Dülken setzten sich damals dafür ein, das Angebot erfolgreich zu etablieren. Mit Empfehlung des Arztes zur Teilnahme am Reha-Sport und Genehmigung der Krankenkasse können weitere Teilnehmer mitmachen, wenn in den Kursen noch Plätze frei sind. Das Jubiläum wird gefeiert am Freitag, 6. März, im Kolpinghaus in Dülken.