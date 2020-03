Schwimmen : Ein halbes Dutzend Goldmedaillen

Der Dülkener SV richtete sein alljährliches Frühjahrsschwimmfest aus (Archivfoto). Foto: Offermanns, Paul (off)

Schwimmen Nachwuchsschwimmer Tom von Dahlen vom ASV Süchteln bot beim Frühjahrsschwimmfest des Dülkener SV eine starke Leistung.

Beim 42. Internationalen Frühjahrsschwimmfest des Dülkener SV im Sportzentrum Ransberg machte im Nachwuchsbereich Tom van Dahlen vom ASV Süchteln im Jahrgang 2008 auf sich aufmerksam. Der Zwölfjährige holte alleine sechs Goldmedaillen über die Strecken 100 Meter Rücken, 100 Lagen, 100 und 200 Brust sowie 100 und 200 Freistil. Viermal verwies er dabei den Lokalmatadoren Florian Hax vom Ausrichter auf den zweiten Platz. Am starken Medaillenspiegel des ASV war Tom van Dahlen damit maßgeblich beteiligt, Süchteln schaffte mit 19 Gold-, 18 Silber- und 31 Bronzemedaillen den dritten Rang Platz drei – hinter ZPCH/Niederlande (81/62/36) und SC Delphin Geldern (58/32/14).

Tom van Dahlen schwimmt bereits seit fünf Jahren für den ASV. Der Schüler der sechsten Klasse am Albertus Magnus Gymnasium Dülken wurde vergangenen Oktober aufgrund seiner guten Leistungen in den Landeskader Rhein-Wupper berufen – mit Schwerpunkt Brustschwimmen. Das ist seine Stärke und war auch bei seinen Ergebnissen am Ransberg festzustellen, wie groß der Abstand zur Konkurrenz dort war. Er hat schon überregionale Meisterschaften im Visier. „Mein großes Ziel sind die NRW-Jahrgangsmeisterschaften“, sagt van Dahlen. Sabine Bontenackel, technische Leiterin des ASV, ist da sehr zuversichtlich: „Da hat er reelle Chancen, vorn mitzumischen.“