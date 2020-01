Brand in Viersen : Polizei ermittelt nach Hütten-Brand

Viersen In der Nacht zu Mittwoch musste die Wehr ein Feuer an der Viersener Straße löschen.

Der Rauch war von der Viersener Straße bereits von weitem zu sehen: Am Mittwoch, 8. Januar, hat um 2.59 Uhr eine alte Holzhütte auf einer Freifläche in der Nähe der Einmündung Ransberg in Viersen-Dülken gebrannt. Was das Löschen für die Kräfte der Feuerwehr Viersen erschwerte: Sie mussten erst mal über 200 Meter eine Wasserversorgung bis zur Feuerstelle aufbauen. Noch ist unklar, warum das Gebäude vollständig abbrennen konnte.