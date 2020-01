Einbruch in Viersen : Einbrecher hebeln Fenster auf

Viersen Die Täter durchsuchten in einer Erdgeschosswohnung in Viersen alle Räume.

Bisher unbekannte Täter sind am Dienstag zwischen 16.30 und 20.55 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Hauses an der Straße Robend in Viersen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten sie ein auf Kipp stehendes Fenster auf und durchsuchten alle Räume. Was sie gestohlen haben, steht noch nicht fest. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge erbittet die Polizei unter Telefon 02162 3770.