Radeln in Brüggen : Radler wünschen sich mehr Sicherheit

Brüggen Wer den Weg Laarer Bach entlang spaziert oder dort Rad fährt, muss nach Born die B 221 überqueren. Dort sind Autos mit 70 Kilometern pro Stunde unterwegs. Für mehr Sicherheit im Sattel schlagen Radler eine Unterführung vor.

Zwar gibt es in Fortsetzung der Straße In der Haag in Richtung Born eine breite Unterführung. Doch damit die Gefahrenstelle an dem beliebten Spazierweg am Laarer Bach beseitigt wird, beantragen Brüggener nun auch für diese Stelle den Ausbau einer Unterführung. Die Radfahrergruppe „Donnerstagsradler“ um Heinz Feikes hat den Bürgerantrag mit 23 Befürwortern unterschrieben.