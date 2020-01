Bildung in Viersen : Nach der Arbeit Schulabschluss machen

Viersen Sophie de Beyer (24) startet ihre duale Ausbildung bei der Stadt Viersen. Dies hat die junge Mutter nur erreicht, weil sie am Weiterbildungskolleg das Abi gemacht hat. Zum 1. Februar ist der Einstieg möglich.

So wie Sophie de Beyer. Die Mönchengladbacherin hatte es in ihrer Jugend verpasst, das Abitur zu machen und in der elften Klasse die Schule abgebrochen. „Damals gab es für mich andere Prioritäten“, erzählt die 24-Jährige. „Umso besser, dass es Institutionen wie das Weiterbildungskolleg und damit eine zweite Chance gibt.“ Man müsse sehr lebensfremd sein, wenn man glaube, alle Jugendlichen wüssten schon sicher, welcher Beruf für sie der richtige sei.

Wer diesem Beispiel folgen will: Am Weiterbildungskolleg gibt es zwei Einstiegs-Termine pro Jahr: der eine liegt nach den Sommerferien, der andere am 1. Februar. „Viele wissen nicht, dass man auch im Winter am Weiterbildungskolleg beginnen kann“, erklärt Schulleiter Vosen. Die Erstsemester, die demnächst ihre Kurse beginnen, würden dann auch im Winter ihr Abitur ablegen. Und wenn Interessierte abends nun gar keine Zeit haben? „Wir heißen zwar ‚Abendgymnasium‘, bieten aber durchaus auch Vormittags-Kurse an.“ Und bei einem begrenzten Zeit-Kontingent am Abend gebe es in Viersen noch die Möglichkeit, einen Abi-Online-Kurs zu belegen. Bei diesem besonderen E-Learning-Angebot finde der Unterricht nur am Montag- und Mittwochabend statt und ansonsten von zu Hause aus über eine Internet-Lernplattform.