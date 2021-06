Vandalismus in Brüggen : Warum verzichtet die Gemeinde auf eine Anzeige?

Brüggen Das ist erklärungsbedürftig: Die Verwaltung verzichtet auf Anzeigen nach Vandalismus rund um die Burg. Was das für die Polizei bedeutet.

In den vergangenen beiden Monaten gab es am und rund um den Burgwall einige Vandalismus-Delikte, erklärte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage. Dabei waren Privatleute betroffen, die Anzeige erstattet haben: Einmal hätten Jugendliche Spaziergänger beleidigt, ein weiteres Mal sei die Plane bei einem Anhänger aufgeschlitzt worden. Am 15. April und am 5. Mai sei jeweils ein Auto an der Klosterstraße und am Wolfsbend zerkratzt worden; am 15. Mai und am 6. Juni hätten Unbekannte Hecken an der Hagelkreuzstraße und an der Roermonder Straße in Brand gesetzt; die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.