Sachbeschädigung : Randalierer stellt sich Polizei

Kaarst Ein 28-Jähriger hat in Kaarst randaliert. Er beschädigte mit einem Fahrradpedal, einem Stein und seinen Fäusten unter anderem ein Auto und die Tür eines Supermarktes. Dann stellte sich der Täter selbst der Polizei.

Der Anlass des Polizeieinsatzes war an sich nicht ungewöhnlich: Ein Zeuge hatte die Leitstelle am Mittwoch, 13. Juli, gegen 21.20 Uhr über Sachbeschädigungen an der Industriestraße informiert. Weniger alltäglich war jedoch, dass der Anrufer vom Tatverdächtigen selbst darum gebeten worden war.