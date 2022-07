Spielplatz am Zollhof nach vier Jahren eröffnet : Wut und Unverständnis über Vandalismus auf Spielplätzen in Krefeld

Eines der Spielgeräte auf dem neuen Spielplatz am Zollhof ist einem Schiff nachempfunden – Hommage an die Rheinschiffahrt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Anlässlich der Eröffnung des Spielplatzes am Zollhof in Uerdingen wurde Fassungslosigkeit über Zerstörungen auf Spielplatzen deutlich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sven Schalljo

Rund vier Jahre hat die Sanierung des Spielplatzes am Zollhof in Uerdingen gedauert. Nun endlich wurde er am Dienstag in einer kleinen Feierstunde mit Bürgermeister Karsten Ludwig, Stadtdirektor Markus Schön und anderen Gästen aus Politik und Verwaltung offiziell eröffnet. Vor Ort waren schon am Vormittag auch rund zwei Dutzend Kinder, die die Spielgeräte ausgiebig nutzten. Die Sanierung drohte zwischenzeitlich zur unendlichen Geschichte zu werden.

Nachdem der Platz als Teil des „Integrierten Handlungskonzepts Uerdingen“ zur Erneuerung ausgemacht war, hatten sich Komplikationen ergeben. „Ursprünglich war die Sanierung beschlossen worden, weil die Geräte einfach in die Jahre gekommen waren. Leider wurden dann in der Bestandsaufnahme Belastungen des Bodens, ähnlich wie am Braunschweiger Platz, festgestellt. Diese mussten erst beseitigt werden. Das hat die Kosten in die Höhe getrieben und für Verzögerungen gesorgt, zumal es hier um ganz andere Fördertöpfe ging. Die Altlastenbeseitigung läuft über das Umweltministerium und nicht über die Töpfe des integrierten Handlungskonzepts“, erklärt Uerdingens Bezirksvorsteher Jürgen Hengst. Am Ende landete die Stadt bei Kosten in Höhe von rund 420.000 Euro, von denen die Stadt 20 Prozent trägt. Der Rest stamme aus verschiedenen Fördertöpfen, erklärt Birgit Luttkus, die Leiterin des Kinder- und Familienbüros der Stadt Krefeld.

Herausgekommen sei ein einzigartiger Platz. „Wir haben hier überall das Thema Rheinschifffahrt aufgenommen. Die Spielgeräte sind Schiffen nachempfunden. Das geht bis in kleine, teils barrierefrei ausgeführte Details. So sind die Füße einer Sitzbank als Fässer ausgeführt. Es gibt Planken, Bullaugen, Fernrohr einen Ausguck mit Kletternetz oder Papageienfiguren“, sagt Luttkus.

Die beiden letztgenannten Dinge bildeten dabei allerdings auch Grund zum Ärger. Vandalen hatten nämlich einige der Papageienfiguren gestohlen und Seile am Ausguck durchgeschnitten. Für Stadtdirektor Schön ein extremes Ärgernis. „Es gibt wenig, wofür ich so wenig Verständnis habe, wie für Vandalismus an Spielplätzen. Es gibt wenig, was so unsozial ist. Ich verstehe einfach nicht, was Menschen dazu treibt, so etwas zu tun“, sagt der Stadtdirektor, der auch noch spürbar unter dem Eindruck der Ereignisse in Linn steht, wo auf dem Spielplatz an der Burg, fraglos einem der schönsten der Stadt, Spielgeräte angezündet und verbrannt worden sind.

Für die Kinder gab es am Dienstag nicht nur die Möglichkeit zu spielen. Bürgermeister Ludwig hatte eine kleine Schatztruhe mitgebracht, aus der jedes Kind ein Geschenk – ein Plüschfigürchen mit Reflektorfunktion, das an der Kleidung angebracht werden kann und so die Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr erhöht – nehmen durfte. Außerdem gab es einen Eiswagen jeder kleine, aber auch große Besucher kostenlos Eis holen konnte.