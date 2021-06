Corona im Kreis Viersen : Brüggen coronafrei - Inzidenz im Kreis sinkt weiter

Kreis Viersen Eine gute Nachricht für den Kreis Viersen: der Inzidenzwert sinkt weiter; damit gelten weiterhin die Schutzmaßnahmen de Stufe 1. allerdings gab es auch Fälle von neuen Infektionen.

Mit der Burggemeinde Brüggen und der Gemeinde Grefrath sind die ersten Kommunen im Kreis Viersen coronafrei. Zumindest gibt es dort keine Einwohner, bei denen aktuell durch einen PCR-Test eine Infektion nachgewiesen wurde. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank im Kreis Viersen laut Robert-Koch-Institut am Montag von 16,1 auf 14,1. Mit ein Grund: Nach Inkrafttreten der Lockerungen, bei denen beispielsweise Gastronomiebetriebe ohne Schnelltest genutzt werden können, ist auch die Zahl der Tests in den Testzentren seit den Lockerungen deutlich rückläufig. Wie der Kreis mitteilte, registrierte das Gesundheitsamt seit Samstag insgesamt acht neue Fälle. Damit gelten laut Kreisverwaltung aktuell 82 Personen im Kreis Viersen als infiziert. Nach einer Kalkulation des Kreises sind 61 Prozent mit der Alpha-Mutante infiziert, 39 Prozent mit dem Wildtyp des Coronavirus. 267 Kontaktpersonen befanden sich am Montag in Quarantäne.