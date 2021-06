SPD in Schwalmtal : Neuer Stellvertreter für SPD-Ortsvereinschef Marco Kuhn

Schwalmtal 25 der 65 Mitglieder haben einen neuen Vorstand für den SPD-Ortsverein Schwalmtal gewählt. Eine Überraschung ist der junge neue Stellvertreter.

Philipp Lourenco (22) aus Amern hat Heike Pesch als stellvertretende Vorsitzende der SPD Schwalmtal abgelöst. Weiterhin bestätigten 25 anwesende der insgesamt 65 Mitglieder des SPD Ortsvereins Schwalmtal bei der Mitgliederversammlung in der Achim-Besgen-Halle Marco Kuhn als Vorsitzenden; beide wurden einstimmig gewählt. „Ich will gestalten, mit den und für die Menschen in Schwalmtal“, sagt Lourenco. Deshalb wolle er stellvertretender Vorsitzender werden: denn es sei die SPD, die sich allen Menschen verpflichtet fühlt und etwa Maßnahmen für mehr bezahlbare Wohnungen und gegen das Hausärzteproblem in Schwalmtal angestoßen oder ein Gesamtverkehrskonzept beantragt habe. Kuhns bisherige Stellvertreterin Heike Pesch will sich künftig auf ihre politische Arbeit als Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion konzentrieren, bleibt aber Beisitzerin. Zudem wurden gewählt: Hanna Poral als Geschäftsführerin sowie als Beisitzer Rainhard Ferrari, Jupp Pascher, Christian Pesch, Klaus Schauer, Yannik Schäben, Karl-Heinz Schmidt und Elmar Schulz. busch/Foto: SPD