Krankenhaus in Viersen : Chirurgische Station ist jetzt umgebaut

Süchteln Innerhalb von fünf Monaten haben Handwerker einen Teil des Irmgardis-Krankenhauses in Süchteln renoviert. Der Betrieb lief dort währenddessen weiter.

Um nicht in den Zimmern zu renovieren, in denen noch Patienten lagen, zog zunächst die bestehende Station A 2 in eine leerstehende Station um. Zwei Tage lang dauerte es, bis Patienten umgesiedelt, alle Medikamente, Versorgungsgüter und Technik wie Fernseher und Telefone am Ausweich-Standort waren. Zunächst galt es, alte Schränke, Fußbodenbeläge, Sanitäranlagen und Lichtrufanlagen zurückzubauen. Erst danach konnte mit der eigentlichen Renovierung begonnen werden.