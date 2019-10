Kreis Viersen : Baustart für Kreisarchiv rückt näher

Landrat Andreas Coenen bei der Präsentation am Messestand der Standort Niederrhein GmbH in München. Foto: Kreis Viersen

Auf der Gewerbeimmobilienmesse Expo Real in München stellte Landrat Andreas Coenen Projekte für Viersen und Niederkrüchten vor.

Landrat Andreas Coenen (CDU) hat den Besuch auf der Gewerbeimmobilienmesse Expo Real in München genutzt, um dem Fachpublikum den Zeitplan für den Bau des neuen Kreisarchivs in Viersen vorzustellen. Darüber informierte jetzt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) des Kreises Viersen. Noch 2019 solle Spatenstich sein, erklärte Coenen. Gemeinsam mit dem Architekten Bernd Volkenannt erläuterte er die Pläne für das Gebäude, das nach den Kriterien des gesunden Bauens errichtet werden soll. „Wir wollen als öffentliche Hand die Chance nutzen, etwas Nachhaltiges zu schaffen“, sagte Coenen am Gemeinschaftsstand der Standort Niederrhein GmbH. Mit solchen Initiativen werde der Niederrhein seiner Rolle als Motor in NRW noch stärker gerecht, betonte NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach bei ihrem Besuch dort.