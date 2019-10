Gegen Harsefeld-Stade : Rheydter Squasher holen ein Remis zum Saisonauftakt

Rheydt Am ersten Spieltag hat der Rheydter Squashclub RSB in der Bundsliga gegen L.A. Squasher Harsefeld-Stade einen guten Start hingelegt, im zweiten Spiel gab es eine erwartbare Niederlage gegen Krefeld.

RSB-Spieler Jan Wipperfürth ließ in seinem ersten Match der neuen Bundesliga-Saison daheim nichts anbrennen. Trotz der Belastung, als Erster spielen zu müssen, gewann er ganz souverän und hochverdient mit 3:1-Sätzen. Toon van Baekel auf Position drei hatte zunächst Startschwierigkeiten gegen den sehr körperbetont spielenden Willi Wingelsdorf. Nach einem 0:2-Satzrückstand kämpfte er sich auf ein 2:2. In der Folge sah er wie der sichere Sieger aus, doch im fünften Satz bremste ihn eine massive Blase am Fuß. Joeri Hapers, erstmals als Nummer eins im Einsatz, zeigte im Topspiel des Tages eine makellose Leistung gegen den israelischen Weltranglistenspieler Roee Avraham. Hapers setzte sich in drei umkämpften Sätzen letztlich sicher durch. Durch den Sieg stand bereits vor der letzten Partie des Mannschaftskapitäns Simon Wolter gegen den weiteren Weltranglistenspieler Marc ter Sluis ein doppelter Punktgewinn für Rheydt fest. Am Sonntag rutschten die RSB-Squasher jedoch durch die Niederlage bei SC Turnhalle Niederrhein auf den fünften Tabellenplatz ab.