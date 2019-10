Fußball-Kreisliga A : Primus SC Waldniel setzt im Topspiel ein Ausrufezeichen

Foto: Fupa Dominik Vaassen traf für Waldniel.

Fußball-Kreisliga A (ms) Tabellenführer SC Waldniel untermauerte mit einem Kantersieg im Spitzenspiel gegen den VfB Uerdingen seine Spitzenstellung im Fußballkreis Kempen/Krefeld. In der Gladbacher Gruppe schaffte der ASV Süchteln II es, aus einem deutlichen Rückstand in Mennrath noch in ein Unentschieden zu machen.

Kreis Kempen/Krefeld: SC Waldniel - VfB Uerdingen 6:1 (3:0). Im Spitzenspiel wuchs der Tabellenführer Waldniel über sich hinaus und deklassierte den Bezirksliga-Absteiger aus Uerdingen deutlich Bereits zur Pause lagen die Schützlinge von Michael Holthausen durch die Tore von Dominik Vaassen (2) und Jan Beerens mit 3:0 vorne. Als die Gastgeber dann im zweiten Abschnitt durch weitere Tore von Beerens und Tim Güth den Vorsprung auf 5:0 ausbauten, konnten die Gastgeber den Gegentreffer locker verschmerzen. In der vorletzten Minute traf dann Robin Hürckmans zum 6:1 ins Schwarze. „Wir haben heute einfach toll gespielt“, freute sich Holthausen.

Rhenania Hinsbeck - SC Schiefbahn 0:3 (0:1). Die Hinsbecker bleiben weiter im Keller. Gegen den Tabellendritten Schiefbahn hielten die Jungs von Klaus Hammann gut mit, lagen aber zur Pause knapp hinten. Auch nach dem Wechsel drängten die Hinsbecker auf den Ausgleich. Doch innerhalb von nur vier Minuten trafen die Gäste dann noch zweimal ins Schwarze.

Hellas Krefeld - Union Nettetal II abgesagt. Das Spiel geht an die Krefelder, da die Nettetaler keine Mannschaft zusammenbekamen. „Wir haben derzeit einfach viel zu viele Verletzte“, sagte Union-Chef Dirk Riether.

SV St. Tönis - Dülkener FC 5:2 (2:1). „Das war ein schlechtes Spiel von beiden Seiten“, sagte Dülkens Trainer Björn Kox. „Wir konnten in den entscheidenden Phasen einfach nicht dagegenhalten. Zudem gab es keine Torchancen für uns. Beide Tore für uns fielen per Elfer, dass sagt ja wohl schon alles.“ Beide Elfer verwandelte Kevin Wolfs.

TIV Nettetal - Teutonia St. Tönis 0:3 (0:1). „Wir hatten genügend Chancen zum 1:1-Ausgleich“, ärgerte sich TIV-Trainer Deniz Metin. „Wenn man die nicht nutzt, dann braucht man sich auch nicht zu wundern, wenn man am Ende 0:3 verliert.“ Metin hatte zudem das Handicap, dass er gleich mehrere Spieler ersetzen musste.

VSF Amern II - TSV Kaldenkirchen 3:3 (2:1). „Mit dem Unentschieden können beide Mannschaften eigentlich gut leben“, waren sich beide Trainer nach dem Derby einig. Doch die Gastgeber legten sich gleich gut ins Zeug und führten zwischenzeitlich durch die Tore von Tobias Bruse, Max Kapell und Bastian Borg beim Gegentor von Lars Heines schon mit 3:1. „Wir haben besonders in der Schlussphase eine tolle Mentalität an den Tag gelegt“, freute sich TSV-Trainer Andre Küppers. In der Schlussphase trafen Lars Heines und Noel Müllers noch zum Ausgleich.