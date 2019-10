Fußball-Oberliga : Keine Bonuspunkte für Union Nettetal

Nettetal Beim Tabellenvierten SpVg. Schonnebeck kassierteUnion Nettetal eine 1:3-Niederlage. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer gab es Hoffnung auf mehr beim Außenseiter.

„Das war eine unnötige Niederlage, die wir uns letztlich selbst zuzuschreiben haben, weil wir unsere Chancen nicht nutzen konnten, während wir den Gegner mit unseren Fehlern zu Toren eingeladen haben“, sagte SCU-Coach Andreas Schwan, der mit dem Auftreten seiner Mannschaft zufrieden sein konnte, mit dem Spielverlauf hingegen nicht. Denn nur kurz nachdem die Hoffnung in Form des 1:2 zurückgekehrt war, folgte einer der von Schwan angesprochenen Fehler und sorgte für Ernüchterung. Ein von außen ausgeführter Freistoß segelte in den Nettetaler Strafraum, wo sich Markus Heppke viel zu großer Freiheiten erfreute und zum 3:1 einköpfen konnte. Danach stellten die Gäste ihr System um und versuchten durch personelle Wechsel noch mal etwas zu bewirken, schafften die Wende aber nicht mehr.

Begonnen hatten die Nettetaler im 4-2-3-1-System und versuchten aus einer guten Grundordnung heraus, die Räume eng zu machen und so vielleicht den überraschenden 2:1-Sieg in dem Essener Stadtteil aus der Vorsaison zu wiederholen. Und zunächst sah es auch richtig gut aus, denn in der Anfangsphase boten sich gleich drei vielversprechenden Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Doch während der Außenseiter erfolglos blieb, stellte Schonnebeck seine Qualitäten im Torabschluss unter Beweis. Als nämlich Außenverteidiger Max Pohlig nach einer Viertelstunde im Spielaufbau ein Fehlpass unterlief, zeigte sich Emre Kilav hellwach und nutzte die freie Schussbahn aus 18 Metern zur 1:0-Führung. 16 Minuten später waren die Nettetaler dann bei einem schnell ausgeführten Freistoß nicht wach genug, so dass letztlich Luka Bosnjak auf 2:0 erhöhen konnte.