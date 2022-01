Große Nachfrage nach Schnelltests : Testzentren reagieren auf Kunden-Andrang

Anders als in Schwalmtal sollen in Brüggen-Bracht die Öffnungszeiten zunächst unverändert bleiben. Foto: Jansen

Schwalmtal Die ersten Testzentren in den drei Westkommunen haben auf die erhöhte Nachfrage nach Schnelltests reagiert. In Schwalmtal werden etwa die Öffnungszeiten erweitert.

Wegen der großen Nachfrage nach Corona-Schnelltests in der Gemeinde Schwalmtal haben die dortigen Testzentren ihre Öffnungszeiten erweitert: In Schwalmtal-Amern betreibt die Firma IDS-Perfekt ein Corona-Drive-In-Testzentrum am Hit-Markt. Dort sind Corona-Schnelltests montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr (bisher bis 17 Uhr) und am Wochenende von 10 bis 16 Uhr (bisher bis 14 Uhr) möglich. In Schwalmtal-Waldniel gibt es, ebenfalls von IDS Perfekt, an der Heerstraße ein Testzentrum mit zwei Teststraßen, die Zufahrt ist möglich über „Auf dem Mutzer“. Dieses Testzentrum ist geöffnet von Montag bis Freitag von 6 bis 21 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr (bisher bis 14 Uhr). Zudem sind Tests etwa der Marien- und St.-Antonius-Apotheke möglich und in Arztpraxen.

In der Gemeinde Brüggen sind die Öffnungszeiten am „Wegbegleiter“-Covid19-Testzentrum am Kreuzherrenplatz unverändert: montags bis freitags, jeweils 6 bis 17 Uhr, am Wochenende 9 bis 12 Uhr. „Eine Erweiterung ist zurzeit nicht geplant“, so ein „Wegbegleiter“-Mitarbeiter.

„Erstmal abwarten“ will auch Christoph Janssen, nachdem am Wochenende die Nachfrage sehr hoch gewesen sei. Bleibe der Andrang derart groß, werde er weitere Mitarbeiter einsetzen. In Brüggen-Bracht hat das Testzentrum am Weiter Platz montags, mittwochs und freitags jeweils von 6.30 bis 19 Uhr, am Dienstag und Donnerstag von 8 bis 19 Uhr sowie am Samstag und Sonntag jeweils von 8 bis 16 Uhr geöffnet. In Niederkrüchten-Dam befindet sich ein Testzentrum am Raiffeisenmarkt, Sohleweg 1. Auch dessen Öffnungszeiten will Janssen zunächst nicht erweitern: Schnelltests sind dort möglich Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr, samstags von 8 bis 16 Uhr und sonntags in der Zeit von 10 bis 18 Uhr.

Das Testzentrum Burgwall 2 hat montags bis freitags von 8.45 bis 19 Uhr, am Wochenende von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Auch in Niederkrüchten und Brüggen bieten Arztpraxen und Apotheken Tests an, etwa die Laurentius-Apotheke in Elmpt oder die Apotheke am Katharinenhof. Alle Teststellen online auf: www.kreis-viersen.de/landkreis/corona-infos-covid-19

