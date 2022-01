Sport in Schwalmtal : Es gibt noch freie Plätze für Anfänger-Schwimmkurse

Sport in Schwalmtal

Im Waldnieler Solarbad sind in Anfängerkursen noch Plätze frei. Foto: Nico Hertgen

Schwalmtal Für alle Eltern, die noch nach einem Schwimmkurs für ihr Kind suchen: Im Solarbad in Schwalmtal-Waldniel gibt es noch freie Plätze.

Im Januar und Februar beginnen im Solarbad Kurse für Kinder ab fünf Jahre, die Schwimmen lernen möchten. Ziel ist das Seepferdchen. Laut Gemeindeverwaltung sind noch einige Plätze verfügbar: am Mittwoch (Kurs 2, 12. Januar bis 16. Februar) und am Donnerstag (Kurs 4, 17. Februar bis 24. März, jeweils von 14.30 bis 15.15 Uhr sowie am Montag und Freitag (Kurs 3 vom 18. Februar bis 25. März), 14.45 bis 15.30 Uhr. Jeder Kurs umfasst elf Unterrichtsstunden (Dauer: 45 Minuten); die Gruppen bestehen aus je acht Kindern, die Teilnahme kostet 80 Euro.