Jugendspielgemeinschaft beim Landesligisten : Wie die VSF Amern ihre Nachwuchsabteilung rettete

Detlev Hiepen, Jugendleiter bei der VSF Amern, ist zufrieden mit der Entwicklung. Foto: Heiko van der Velden

Jugendfussball Eine Jugendabteilung war bei den VSF Amern im Prinzip nicht mehr existent. Als Ausweg gründete man eine Jugendspielgemeinschaft mit Dilkrath und Boisheim, die ähnliche Problme hatten. Seitdem geht es wieder bergauf.

Im Jahr 2017 war ein Tiefpunkt in der Jugendarbeit bei der VSF Amern erreicht: Lediglich eine Mannschaft in der A- und E-Jugend konnte der Verein damals für den Spielbetrieb melden. Dabei hatte sich Amern ein Jahrzehnt zuvor durchaus eine vorzeigbare Jugendabteilung aufgebaut, in der alle Jahrgänge eigenständig besetzt wurden. In der Spielzeit 2008/09 meldete Amern gar drei D-Jugendteams und zusätzlich zwei Mädchenteams. Doch dieser Standard konnte nicht aufrechterhalten werden.

Die Meldungen der Mannschaften nahmen immer weiter ab. Dabei hat sich die erste Mannschaft in der Landesliga etabliert. Auch die zweite Mannschaft spielte erfolgreich in der Kreisliga A. Die Perspektive der Spieler, die in den Seniorenbereich wechseln würden, war über die Jahre da. Doch der Fokus der damaligen Verantwortlichen des Vereins lag rein im Seniorenfußball. Im Nachwuchs ging damit viel verloren.

„Die Jugendarbeit in Amern war komplett eingeschlafen. Es gab keinen Zuwachs mehr. Wir haben uns dann entschieden, eine Spielgemeinschaft zu gründen, weil es sonst bald überhaupt keine Jugend mehr in Amern gegeben hätte. Alleine hätten wir das sinkende Schiff nicht retten können“, erklärt Jugendleiter Detlev Hiepen. Für die Saison 2018/19 ging man daher als Jugendspielgemeinschaft (JSG) Dilkrath/Boisheim/Amern an den Start.

Die Idee einer JSG kam Hiepen dabei zusammen mit seinem Arbeitskollegen Stefan Claser, der zu diesem Zeitpunkt Jugendleiter von DJK Fortuna Dilkrath war. Die Bildung dieser Jugenspielgemeinschaft hat sich seitdem voll ausgezahlt. Mittlerweile konnten fast alle Jugend-Klassen doppelt für den Spielbetrieb gemeldet werden. Eine dritte E-Jugend und eine Mini-Bambini sollen sogar nachgemeldet werden.

„Die Zusammenarbeit innerhalb dieser Spielgemeinschaft klappt hervorragend. Wir haben seitdem einen enormen Zuwachs, gerade im unteren Bereich. Man muss auch den Dilkrathern dankbar sein, die mit auf uns zugekommen sind. Jeder hat seine Ideen beigetragen. Wir ergänzen uns wirklich gut“, sagt Hiepen über den Aufschwung der Jugend. Großen Anteil an der Entwicklung im Verein hat laut Hiepen auch Heinz Terhag.

Neben der Quantität stieg zudem die Qualität der einzelnen Mannschaften. Auch wenn der Anfang etwas steinig war, hat sich seiner Meinung nach die Mühen der vergangenen Jahre voll und ganz gelohnt. Mit dem kleinen Naturrasenplatz hinter dem Kunstrasenplatz wurden zudem eine weitere Trainingsmöglichkeit geschaffen, auf dem auch Spiele bis zur E-Jugend stattfinden können.