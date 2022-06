Problem in Viersen : „Tagesthemen“-Sprecherin Caren Miosga besingt Pipi-Laternen mit Carolin Kebekus

Problem in Viersen

Viersen Die mehr als hundert Viersener Problem-Laternen sorgen bundesweit weiter für Aufmerksamkeit. „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga widmete den Problem-Laternen in der ARD jetzt einen Song.

Die Stadt Viersen musste in den vergangenen Tagen mehr als hundert Laternen entfernen, weil sie umzuknicken drohten. Grund: Das Aluminium der Masten war nach 17 Jahren korrodiert, nachdem Hunde dort ihr kleines Geschäft verrichtetet hatten. Üblicherweise halten die Masten mindestens 30 Jahre.

Zu der Melodie des Katja-Ebstein-Schlagers „Wunder gibt es immer wieder“ sang Miosga am Donnerstagabend in der „Carolin Kebekus Show“ im Duett mit der Comedian „Hunde pinkeln immer wieder / Bis in der Stadt Viersen / Die Lichter ausgeh‘n.“