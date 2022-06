Bis 29. Juni in Schwalmtal zu sehen : Ausstellung über letzte Besitztümer erinnert an NS-Opfer

Schwalmtal Auf dem Parkplatz Lange Straße steht bis zum 29. Juni ein Überseecontainer. Die Arolsen Archives haben dort eine interaktive Ausstellung „Stolen Memory“ eingerichtet, sie zeigt persönliche Dinge von jüdischen NS-Opfern.

In Schwalmtal-Waldniel lebten während der NS-Zeit mit den Cahns und Levys nur wenige jüdische Familien. Sie gehörten wie politisch Andersdenkende, Homosexuelle oder Kranke zu den Opfern der Nationalsozialisten, die in Konzentrationslagern systematisch ermordet worden.

Deren letzten Besitztümern ist die intertaktive Ausstellung „Stolen memory“ (gestohlene Erinnerungen) von „Arolsen Archives“ gewidmet, die noch bis Mittwoch, 29. Juni (täglich offen von 9 bis 18 Uhr) in einem Überseecontainer am Parkplatz Lange Straße zu sehen ist.

Lea Schäfer von der international tätigen Organisation sagte bei der Eröffnung: „Wir wollen die Effekten, die letzten persönlichen Gegenstände, die NS-Opfer bei ihrer Verhaftung bei sich hatten, an die Familien zurückgeben.“ Trauringe, Uhren, Brillen, Familienfotos: Rund 2500 solcher Gegenstände aus deutschen Konzentrationslagern befinden sich noch in den Archiven.

Im Container werden Schicksale gezeigt und sind per QR-Code erlebbar: Etwa das von Peter Will, der ins KZ Amersfort, dann in das KZ Neungamme kam und in einem Viehwagen starb. 70 Jahre danach erhielt sein Sohn Joop den letzten Brief des Vaters. Ein bewegender Moment, der ihm die Grausamkeit des Krieges vor Augen führte. Dargestellt wird auch, dass noch weiter nach Angehörigen gesucht wird, etwa nach der Familie von Waldemar Rowinski, der 17-Jährig in Chorzow verschleppt wurde. Geblieben sind Fotos und seine Uhr. „Unsere Arbeit ist oft Detektivarbeit, viele Freiwillige helfen dabei“, sagt Schäfer.