Festnahme in Viersen : Polizei fasst Einbrecher

Der Nettetaler wurde festgenommen und nach Abschluss erster polizeilicher Maßnahmen entlassen. Foto: dpa/David Inderlied

Viersen Polizisten haben in der Nacht zu Dienstag, gegen 00.30 Uhr, am Straelener Weg in Viersen-Dülken einen Einbrecher erwischt. Wie die Polizei mitteilt, war der 34-jährige Nettetaler zunächst durch eine unverschlossene Kellertür in ein Haus eingestiegen und hatte Nahrungsmittel, ein Tablet und ein Smartphone gestohlen.

Aus einem Schuppen stahl er ein Pedelec und einen E-Scooter.

Durch das Bellen der Hunde seien die Hauseigentümer geweckt worden und hätten die Polizei informiert. In Tatortnähe habe ein Streifenteam einen Verdächtigen – den 34-jährigen Nettetaler – angetroffen.

Bei der Durchsuchung sei unter anderem ein Teil der Beute zum Vorschein gekommen, Pedelec und E-Scooter hätten in der Nähe gelegen. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, die Ermittlungen der Polizei dauern an.

