Vorfall in Schwalmtal : Die Polizei sucht Brandstifter

Wer hat in der Nacht einen Sichtschutz in Ungerath in Brand gesetzt? Dazu sucht die Polizei jetzt Zeugen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Schwalmtal Wer hat Donnerstagnacht einen Sichtschutz in Schwalmtal-Waldniel in Brand gesetzt? Dazu sucht die Polizei jetzt Hinweise von Zeugen.

(busch-) Wer hat in der Nacht einen Sichtschutz in Ungerath in Brand gesetzt? Dazu sucht die Polizei jetzt Hinweise von Zeugen. Wie die Polizei mitteilt, ist am Donnerstag zwischen 1.20 und 6.40 Uhr ein Sichtschutzstreifen an einem Einfamilienhaus in Brand gesteckt wurden; das Haus befindet sich auf der Straße „Ungerath“ in Schwalmtal-Waldniel. Durch das Feuer entstand leichter Schaden, am Wohnhaus gab es keine Schäden. Das Kriminalkommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen, Zeugen melden sich unter Ruf 02162 3770.