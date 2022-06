In Niederkrüchten und Brüggen : Neue Beratung zum Wohngeld in den Rathäusern

Grenzland In Niederkrüchten und Brüggen gibt es jetzt neue Beratungsangebote zum Wohngeld. Doch das geht nur nach Anmeldung.

Ab sofort können sich Brüggener nach telefonischer Terminabsprache mit der Wohngeldstelle an jedem ersten Donnerstag im Monat von 8.30 bis 12 Uhr beraten lassen; Treffpunkt ist das Rathaus Brüggen am Nikolausplatz. Bei einem Feiertag wird die Beratung auf den zweiten Donnerstag im Monat vorschoben. In Niederkrüchten besteht das Beratungsangebot im Rathaus Elmpt an jedem ersten Dienstag im Monat, 8.30 bis 12 Uhr, bei Feiertagen findet sie statt am zweiten Dienstag im Monat.