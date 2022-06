Ausstellung in der Städtischen Galerie : Wenn Viersens Erstklässler die Mona Lisa klonen

VIERSEN Große Kunst in Kinderaugen: In der Städtischen Galerie Viersen ist eine spannende Ausstellung zu sehen. Erstklässler hetzen die Minions auf Mondrian, machen sich zu Schwestern von Frida Kahlo und klonen die Mona Lisa. Sehr sehenswert!

Viel Frisches schlägt dem Besucher entgegen, wenn er den großen Eingangsraum der Städtischen Galerie betritt: In der unteren Etage haben Bilder, Objekte, Collagen und Zeichnungen von Viersener Erstklässlern Platz gefunden, die diese in den vergangenen Monaten unter dem Motto „Große Kunst in Kinderaugen“ mit ihren Lehrerinnen entwickelt haben. Die Mona Lisa, die Frauen von Ettl, die Sonnenblumen von van Gogh, die schöne Frida Kahlo – kein Thema war den jungen Schülern zu groß. 20 Klassen aus acht Grundschulen beteiligten sich. Mit ihren kleinen und großen Kunstwerken bewerben sich die Schulklassen darum, vom nächsten Schuljahr an zu den „Kulturstrolchen“ Viersens zu gehören. Wenn sie den Titel ergattern, locken viele gute kulturelle Angebote: Unter anderem dürfen sie dorthin, wo sonst niemand hinkommt: in die Orchestergräben oder den Museumskeller.