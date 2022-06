Fußgängerzone Viersen : Lichtinstallation vermittelt Solidarität mit der Ukraine

In den ukrainischen Nationalfarben blau und gelb erstrahlt der „Lichtfinger“ in der Viersener Fußgängerzone seit Donnerstagabend. Foto: Ja/Proemper,Antje (proe)

Viersen Seit Donnerstagabend erstrahlt der Leuchtfinger in der Alt-Viersener Fußgängerzone in den Nationalfarben der Ukraine. „Aufgrund der aktuellen politischen Lage in der Ukraine hat sich die Stadt Viersen dazu entschieden, ein politisches Zeichen zu setzen“, sagt Bürgermeisterin Sabine Anemüller.

Die Stadt hatte für die 46 Jahre alte Lichtstele weitere dynamische und statische Lichtszenen in Auftrag gegeben. Neben Konfetti, Regenbogen und Schneeflocken, kann der „Lichtfinger“ nun auch die Olympischen Ringe abbilden und in der Adventszeit als Weihnachtsbaum sowie zum Martinsfest als Fackel erstrahlen.

Die Kosten für die neuen Lichtinstallationen belaufen sich auf etwa 4000 Euro. Im Jahr 2016 war die Stele auf LED-Technik umgerüstet worden. Seitdem bringen 18 LED-Lichtlinien die Säule zum Leuchten. Die Modernisierung verringerte den jährlichen Stromverbrauch von 18.000 Kilowattstunden auf 1.800 Kilowattstunden

