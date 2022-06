Kriminalität in Viersen : 79-Jährige in ihrer Wohnung überfallen — Täter flüchtig

79-Jährige in ihrer Wohnung überfallen — Täter flüchtig

Kriminalität in Viersen

Die Polizei sucht dringend Zeugen, denen am Donnerstagvormittag etwas aufgefallen ist. Foto: dpa/Fabian Strauch

Viersen Eine 79-jährige Viersenerin ist am Donnerstag in ihrer Wohnung von zwei unbekannten Männern überfallen und beraubt worden. Bei dem Überfall wurde die Seniorin schwer verletzt. Die Täter sind flüchtig.

Der Überfall ereignete sich am Vormittag in einer Wohnung am Wehrbruchweg. Laut Polizei wurde die 79-Jährige gefesselt. „Nach aktuellem Stand wurde Bargeld entwendet“, erklärte eine Sprecherin. Hinweisean die Kripo unter Telefon 02162 3770.