Kreis Viersen : Immer mehr treten aus der Kirche aus

Das Bistum Aachen setzt auf mehr Dialog mit den Gläubigen und startete den Gesprächsprozess „Heute bei dir“.

Verstärkend in dieser Abwärtsbewegung wirken sich die Missbrauchsfälle durch katholische Priester aus. Nach der Veröffentlichung der Missbrauchs-Studie im September 2018 gab es in ganz Deutschland eine Austrittswelle. Im Bistum Aachen traten in diesem Monat 624 Menschen aus, einen Monat später 885. Im gesamten Jahr 2018 waren es bistumsweit 7086. Allein in Viersen traten 183 Katholiken 2016 aus der Kirche aus, 2017 waren es 200. In 2018 und 2019 sind es mit 389 und 530 weit mehr. Damals erklärte Andreas Frick, Generalvikar des Bistums Aachen: „Ich kann verstehen, dass Menschen angesichts des Leids, das wir nicht einmal im Ansatz ermessen können, das Vertrauen in die Kirche verloren haben.“ Die Kirche will hier reagieren: „Wir müssen alles dafür tun, weiteres Leid zu verhindern. Das Bistum steht für eine konsequente Haltung der Null-Toleranz, für rückhaltlose Aufklärung, enge Zusammenarbeit mit den Staatsanwaltschaften und Transparenz.“