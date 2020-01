Bauprojekt in Schwalmtal : Ein neues Haus für die Schwalmtalwerke

Bauprojekt in Schwalmtal

Dirk Lankes, Geschäftsführer der Schwalmtalwerke, in seinem neuen Büro. Der Umzug seiner Verwaltungsmitarbeiter war notwendig geworden, weil der Platz im Waldnieler Rathaus nicht mehr reichte. Foto: Daniela Buschkamp

Schwalmtal Die Verwaltung der Schwalmtalwerke ist aus dem Rathaus Waldniel ausgezogen. Sie hat in ihrem eigenen Gebäude am Bauhof Haversloh jetzt deutlich mehr Platz. Im Rathaus werden die freien Büros renoviert und dann neu verteilt.

Im Februar 2019 wurde der Bau des neuen Verwaltungsgebäides für die Schwalmtalwerke begonnen, Ende Dezember war er fertig. Für die zwölf Mitarbeiter dürfte es der perfekte Start in das neue Jahr gewesen sein. Denn im eigenen Objekt gibt es nun ausreichend Platz. „Die Räume im Rathaus waren schon sehr beengt“, schildert Dirk Lankes, Geschäftsführer der Schwalmtalwerke. Ein weiterer Vorteil am neuen Standort: Kunden werden direkt vom Kundenbüro am Eingang zu den entsprechenden Mitarbeitern weitergeleitet. Und für die Mitarbeiter selbst gibt es jetzt einen Besprechungsraum. Ob der Bau im prognostizierten Kostenrahmen von rund 1,4 Millionen Euro geblieben ist, kann Dirk Lankes nach dem Umzug noch nicht sagen. Er geht allerdings davon aus, „auch wenn mir noch nicht alle Rechnungen vorliegen“.