Brückentag : Zahl der Katholiken in Haan ging im Jahr 2019 zurück

Haan Die evangelische Kirchengemeinde zieht in ihrem Gemeindebrief, „Brückenschlag“ eine Bilanz des abgelaufenen Jahres.

Interessant die Entwicklung bei den Kirchenaustritten: 79 waren es 2018. 107 in diesem Jahr. Über Gründe gibt die reine Statistik keine Informationen. Allerdings dürften die immer wieder bekannt werdenden Missbrauchsfälle in der Kirche und umstrittene Positionen eine Rolle spielen. Die Austrittszahlen wirken sich natürlich aus auf die Gesamtzahl der Katholiken in der Gemeinde, die die beiden Stadtteile und die Kirchen St. Chrysanthus und Daria Haan sowie St. Nikolaus Gruiten umfasst: Genau 9090 Katholiken waren – Stichtag Freitag: 20. Dezember – im Haaner Pfarrbüro registriert. Ein Jahr zuvor waren es noch 9170 Frauen und Männer, Mädchen und Jungen. 2019 gab es drei Konversionen aus anderen Glaubensrichtungen; 2018 hatte es einen Übertritt zum katholischen Glauben gegeben. Im laufenden Jahr gab es eine Wiederaufnahme; 2018 hatte kein ehemaliges Mitglied den Rückweg in die Gemeinde angetreten.