Stadt Viersen : Erneut Einbruch in Sportgeschäft

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02162 3770. Foto: dpa/Silas Stein

Viersen Nach einem Einbruch in ein Sportgeschäft an der Dülkener Straße in Viersen am Donnerstag versuchten es unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag erneut. Gegen 2 Uhr begannen sie, die provisorisch gesicherte Tür erneut aufzubrechen.

Dabei machten sie so viel Lärm, dass ein Zeuge die Polizei rief.

(mrö)