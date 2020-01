Kultur in Brüggen und Niederkrüchten : Letzte Chance für Ausstellungsbesuch

Brüggen In St. Nikolaus sind Skulpturen von Ralf Knoblauch zu sehen. Dazu gibt es weitere Veranstaltungen.

Für Montag, 13. Januar, 10 Uhr, lädt das Auszeit-Team Bracht ein zum Thema „Hinfallen, Aufstehen, Krone richten, weiter gehen!“ Danach wird im Pfarrheim am Bischof-Dingelstad-Platz gefrühstückt. Am Dienstag, 14. Januar, beginnt um 9.15 Uhr eine Frauenmesse in der Brüggener St.-Nikolaus-Kirche. Sie steht unter dem Motto „Wir sind alle Königskinder“. Danach wird zum Frühstück ins Pfarrheim eingeladen.

Die Schau der Königsskulpturen wurde am 28. Dezember mit einem Festgottesdienst eröffnet. Künstler und Diakon Ralf Knoblauch sprach über sein „meditatives Handwerk Königsskulpturen zu schnitzen“, die Arbeit mit Menschen in sozialen Brennpunkten, den Einsatz seiner Könige mit Menschen in Krisensituationen auf der ganzen Welt. „Ich bin dankbar dafür, dass ich in meinem eigenen Haus meinen morgendlichen Kaffee trinken darf und anschließend ohne für meine Hautfarbe oder meine sexuelle Ausrichtung angefeindet zu werden beim Bäcker die Brötchen für meine Familie einkaufen kann“, sagte er.