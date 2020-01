Gastronomie in Niederkrüchten : Neues Restaurant „Auszeit“ in Venekoten-Siedlung

Niederkrüchten Chef dort ist Koch Tonio Manzillo (48). Das Haus am Venekotenweg war früher Vereinsheim für einen Tennisclub.

Tonio Manzillo hat schon als Junge gerne mit rohen Nudeln gespielt. Heute macht er etwas Besseres damit: Er bereitet schmackhafte Pasta-Gerichte zu. Dazu nutzt er die Küche in seinem neuen Restaurant „Auszeit“. Der Name passt zur Lage: denn das Lokal mit 70 Plätzen ist in der früheren Feriensiedlung Venekoten, am Venekotenweg 6, zu finden. Und der Weg dorthin ist weit.