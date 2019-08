Langenfeld/Monheim : Viele Katholiken verlassen die Kirche

Bundesweit schrumpfen die katholischen Gemeinden, auch die Zahl der Messebesucher sinkt. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Monheim/Langenfeld Mehr als 18.000 Austritte im Erzbistum, auch in Langenfeld und Monheim sind Gemeinden geschrumpft. Unterm Strich herrscht aber Zuversicht.

Die Katholische Kirche verliert weiter Mitglieder: Im Jahr 2018 gehörten 1.942.733 Katholiken zum Erzbistum Köln. Das sind 29.090 Menschen weniger als im Jahr 2017. Der Rückgang resultiert aus 18.472 (2017: 13.931) Austritten sowie 19.976 (19.945) Bestattungen, die die Taufen um 5.988 überstiegen. Das geht aus der kirchlichen Statistik des Erzbistums Köln für das Jahr 2018 hervor, die jetzt vorliegt. Und der Trend spiegelt sich auch in Langenfeld wider, wo die katholische Gemeinde St. Josef und Martin 2018 mit 215 Kirchenaustritten 75 mehr als 2017 verzeichnete. In Monheim kehrten im vergangenen Jahr 110 Katholiken der Kirche den Rücken. Im Jahr davor waren es 95.

„Wir wissen, dass die klassische Form des Kirche-Seins an vielen Stellen nicht mehr mit der Lebensrealität der Menschen zusammenpasst und wir daher manche Menschen nicht mehr erreichen“, sagt Generalvikar Markus Hofmann mit Blick auf die Statistik. Gleichzeitig werde es für viele Menschen immer wichtiger, die Kirche wieder als Gemeinschaft von Gläubigen zu entdecken, anderen zu helfen, für andere da zu sein.

Info Taufen, Trauungen, Kommunion und Messen Im vergangenen Jahr lag im Erzbistum Köln die Zahl der Taufen (13.988 / 2017: 14.051) und Trauungen (3.348 / 3.389) etwa auf dem Niveau des Vorjahres. 2018 gingen 14.402 (2017: 15.101) Kinder zur Erstkommunion, 7.669 (8.525) Jugendliche wurden gefirmt. Durchschnittlich feierten 152.115 (166.037) Menschen (rund 7,8 / 8,4 Prozent der Katholiken im Erzbistum) sonntags die Heilige Messe mit. Eintritte und Wiederaufnahmen beliefen sich auf 243 (286) bzw. 653 (737).

Für Hofmann bestätigen die Zahlen die große Bedeutung des von Kardinal Woelki ausgerufenen Pastoralen Zukunftswegs: „Daraus ergeben sich große Herausforderungen für die Kirche von morgen. Wir müssen wieder anziehender auf die Menschen wirken und sie von unserem Glauben und unserer Kirche begeistern, einer Kirche, die zum Mitmachen anregt und in Zukunft wieder stärker wächst.“ Dazu seien lebendige Gemeinden nötig, die Menschen eine Heimat bieten. „Mit dem Pastoralen Zukunftsweg gehen wir einen entscheidenden Schritt in diese Richtung.“

Der Monheimer Pfarrer Burkhard Hoffmann erklärt die Austritte so: „Das sind Leute, die keinen Kontakt mehr zur Kirche haben und nicht bereit sind, Kirchensteuer zu zahlen.“ In Monheim gibt es noch knapp 15.000 Gemeindemitglieder. Ihre Zahl sinkt aus seiner Sicht in erster Linie, „weil mehr Leute sterben, als getauft werden.“ Trotzdem ist die Kirche in Monheim gut aufgestellt: Es gibt 14.460 Katholiken bei einer Einwohnerzahl von etwa 43.000. Das entspricht etwas über 30 Prozent.

In Langenfeld liegt der Anteil der katholischen Gemeindemitglieder bei 22.336, heißt es im Gemeindebüro von St. Josef und Martin. Bei 59.160 Einwohnern entspricht das einem Anteil von knapp unter 40 Prozent. In beiden Städten sind zahlreiche katholische Vereine und Gruppierungen aktiv. In Monheim sind es 16, sagt Pfarrer Hoffmann. Aus ihnen seien in den vergangenen zehn Jahren fünf Neupriester hervorgegangen, und die Zahl der Messdiener habe mit aktuell mehr als 200 einen hohen Stand erreicht. Grund genug, so erklärt der scheidende Pfarrer Burkhard Hoffmann, dass seine Stelle übergangslos wiederbesetzt wird. Zum 1. Oktober wird Michael Hoßdorf neuer Pfarrer von St. Gereon und Dionysius.