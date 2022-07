St. Peter Boisheim und Herz Jesu Dülken : Chorgemeinschaft in Viersen ehrt Mitglieder

Chorgemeinschaft in Viersen ehrt Mitglieder

Viersen Bei der Jahresversammlung der Chorgemeinschaft St. Peter Boisheim und Herz Jesu Dülken standen Wahlen und Ehrungen auf dem Programm. Die Chorgemeinschaft sucht noch neue Sänger.

Bei der Jahresversammlung der Chorgemeinschaft St. Peter Boisheim und Herz Jesu Dülken ist die Vorsitzende Elisabeth Klaßen wiedergewählt worden. Ihre Stellvertreterin wurde Marlies Nobel. Vom scheidenden stellvertretenden Vorsitzenden Kurt Orta wurden für 25-jährige Zughörigkeit zum Chor Maria Syben, für 40-jährige Mitgliedschaft Hans Erich und Elisabeth Klaßen geehrt. Der Chor unter Leitung von Giovanni Solinas sucht noch neue Sänger. Nach der Sommerpause beginnt die erste Probe am Dienstag, 23. August, um 20 Uhr im Pfarrheim Herz Jesu an der Kreyenbergstraße 1 in Dülken. Interessierte können unverbindlich teilnehmen.