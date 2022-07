SPD Goch : Gerd Engler ehrt langjährige Mitglieder

Goch Doe Gocher SPD feierte am 1. Juli bei gutem Wetter ein geselliges Miteinander am Nierswalder Schützenhaus. Bei diesem Fest galt es, 14 Jubilare zu ehren

Diese Tradition soll nicht aufgegeen werden, auch wenn oder gerade weil in den vergangenen Corona-Jahren manches anders lief als gewohnt: Die Gocher SPD ehrte wieder ihre langjährigen Mitglieder. Das übernahm natürlich der Vorsitzende Gerd Engler, der diese Feierlichkeit während des Sommerfestes unter freiem Himmel vollzog.

Endlich wieder ein Sommerfest: Dieser Termin stimmte die Gocher Sozialdemokraten schon vorab fröhlich. So feierten sie am 1. Juli bei gutem Wetter ein geselliges Miteinander am Nierswalder Schützenhaus. Bei diesem Fest galt es, 14 Jubilare – Männer und Frauen, versteht sich – zu ehren. Sechs Mitglieder für 50 Jahre Mitgliedschaft, acht für 40, 25 und zehn Jahre.