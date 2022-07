Ferienspiele in Viersen : Ferien im Land der aufgehenden Sonne

Dülken Das Motto der Ferienspiele im Alo in Dülken lautet diesmal „Im Land der aufgehenden Sonne“ — und damit ist Japan in den Mittelpunkt gerückt.

Vor den Stufen einer alten Tempelanlage, die sich mitten in einem Wald befindet, stehen Jana und Emma in zwei farbenfrohen Kimonos. Lächelnd blicken die beiden in die Kamera, die nur wenige Meter vor ihnen auf einem Stativ steht. Laura Hachelbusch drückt mehrmals auf den Auslöser. „Fertig! Wenn ihr wollt, könnt ihr schon gucken“, sagt die Mediengestalterin. Das lassen sich die beiden neunjährigen Mädchen nicht zweimal sagen. Wie der Blitz stehen sie bei Hachelbusch und schauen sich das Foto auf dem Kameradisplay an. „Toll. Das sieht so echt aus, als wären wir wirklich irgendwo in Japan gewesen“, bemerkt Jana. Ihr Japan befindet sich nämlich im Alo an der Ketteler Straße 45 in Dülken.