Anne-Frank-Gesamtschule Viersen : Historische Berufsbilder kennenlernen

Viersen/Grefrath Einmal in Berufe der ganz anderen Art hineinschnuppern, das erlebten kürzlich Schüler der Stufe 6 der Anne-Frank-Gesamtschule. Im Rahmen der Berufswahlorientierung der Schule nahmen die Sechstklässler an einem Workshop im Niederrheinischen Freilichtmuseum teil.

Das Thema: Einblicke in die historische Berufswelt. An den Stationen lernten die 170 Schüler unter anderem die Flachsverarbeitung, das Weben und den Zimmermannberuf kennen. Überall war Mitmachen angesagt. So wurde auch das Gerüst eines Fachwerkhauses aufgestellt. Passend dazu berichtete das Museumspersonal über die geschichtlichen Hintergründe zu den handwerklichen Tätigkeiten.