Tischtennis : ASV Süchteln feiert wichtigen Sieg im Abstiegskampf

Tischtennis Der ASV Süchteln hat in der Herren-Regionalliga einen wichtigen Sieg erreicht. Nach dem hart erkämpften 9:5 gegen die TG Obertshausen hat der ASV zunächst die Abstiegsränge verlassen.

Die Gäste aus Hessen kamen ohne ihren ägyptischen Zugang Mahmoud Helmy, hatten dennoch eine starke Mannschaft am Start. Die Auftaktdoppel verliefen unspektakulär, der ASV ging wie geplant 2:1 in Führung. Der noch nach seiner Form suchende Halcour hatte dann die Chance, die Führung auszubauen. Gegen den Kroaten Luka Fucec führte er schon mit 2:0-Sätzen, kam ins Grübeln und verlor am Ende 2:3. „Da habe ich zu sehr nachgedacht und damit meine Linie verloren“, sagte Halcour. „Im zweiten Spiel habe ich mich nur auf den nächsten Ballwechsel konzentriert. Damit lief es deutlich besser.“ Mit seinem 3:1-Erfolg brachte Halcour seine Mannschaft 6:4 in Führung.